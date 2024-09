The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist online durchgesickert

HQ

Es dauert nicht mehr lange, bis The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September für die Nintendo Switch erscheint, aber leider scheint das Spiel in gewisser Weise bereits in Umlauf zu sein.

Eurogamer weist darauf hin, dass der YouTube-Account Nintendo Prime behauptet, dass der fragliche Titel online durchgesickert ist und daher für Emulatoren spielbar ist. Das bedeutet natürlich, dass auch die Gefahr besteht, dass man Teile der Geschichte vorzeitig preisgegeben bekommt, wenn man über Social Media und allgemeines Websurfen nicht aufpasst, und wenn man die eigene Erfahrung nicht ruinieren möchte, raten wir dazu, in naher Zukunft mit Vorsicht zu scrollen. Jetzt wissen Sie es also.