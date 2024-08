The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom im neuen gemütlichen Trailer gezeigt

HQ

Das nächste The Legend of Zelda wird ganz anders sein als das, was wir gewohnt sind, und wir sprechen nicht nur über die Tatsache, dass wir tatsächlich als Princess Zelda und nicht als Link spielen werden. Das Spiel hat ein völlig neues Gameplay, da Zelda sich in erster Linie dafür entscheidet, ihre Probleme auf andere Weise als mit Gewalt zu lösen.

Aber auch die Art und Weise, wie sie sich fortbewegt, unterscheidet sich stark von dem, was wir gewohnt sind, und in einem neuen Trailer können wir nun sehen, wie es aussehen kann, wenn wir Hyrule erkunden. Schauen Sie sich das gemütliche Video unten an, das vollgepackt ist mit Gameplay.