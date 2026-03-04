The Legend of Vox Machina kehrt diesen Juni zu Prime Video zurück

HQ

Gute Nachrichten, Critical Role-Fans! Prime Video hat das offizielle Premierendatum der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina bekannt gegeben, die bereits diesen Sommer Premiere feiern wird. Die animierte Serie wird in den kommenden Monaten mit einer weiteren Episodenserie zurückkehren, da das Abenteuer bereits am 3. Juni 2026 fortgesetzt wird.

Wir hören noch nichts über die Handlungszusammenfassung dieser kommenden Episoden, und ebenso ist noch kein Trailer erschienen, der andeutet, was in Staffel 4 erläutert wird, aber es gibt einen sehr kurzen Teaser, der in den sozialen Medien geteilt wurde, den Sie unten sehen können.

Wirst du im Juni wieder The Legend of Vox Machina einschalten?