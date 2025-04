The Last of Us: Part II Remastered (PC)

HQ

The Last of Us: Part II, das 2020 veröffentlicht wurde, war die mit Spannung erwartete Fortsetzung von The Last of Us aus dem Jahr 2013. Seitdem hat es Part II geschafft, bei mehreren Gelegenheiten in rasantem Tempo Einnahmen für Sony zu generieren, wobei die Remastered -Version letztes Jahr auf PlayStation herausrutschte, weniger als vier Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Jetzt kommt ein Port für PC-Gamer. Diese Arbeit wurde von dem treuen Nixxes Software ausgeführt, der wieder einmal ein Produkt geliefert hat, das den Erwartungen gerecht wird. Durch einen magischen "Zufall" wird auch die erste Episode der zweiten Staffel der Serie The Last of Us etwas mehr als eine Woche nach der PC-Veröffentlichung veröffentlicht.

Die Geschichte setzt vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Joel und Ellie haben es in die Stadt Jackson geschafft, die es geschafft hat, mit ihren Bars und Dienstleistungen eine mittelgroße und stabile, gut bewachte Mini-Gesellschaft zu bilden. Aber sie können ihre Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Die Fänge der Rache erreichen das Paar nach Ereignissen vor Jahren, was zu einer langen Reise nach Seattle führt. Diesmal ist Ellies Komplizin ihr Schwarm Dina. Die Geschichte wird auch aus mehreren Blickwinkeln erzählt, was dazu beiträgt, eine weniger schwarz-weiße und moralisch einseitige Erzählung zu schaffen.

Die zu Tränen rührende Handlung und Erzählung sind immer noch die Hauptgründe, das Spiel in die Hand zu nehmen. Die Charakterentwicklung und die brutale Erzählung sind immer noch hervorragend, und ich bin überhaupt nicht überrascht, dass sie sich entschieden haben, das Spiel in eine TV-Serie zu verwandeln. Während ich persönlich die Uncharted -Serie von Naughty Dog unterhaltsamer finde, ist der unbeschwerte Abenteuerton nicht mit der buchstäblich quälenden Atmosphäre von The Last of Us zu vergleichen.

Es gibt nichts wirklich Neues an der Spielmechanik, zumal die Welt den meisten Spielern vertraut ist. Je höher der Schwierigkeitsgrad, den du wählst, desto wichtiger wird es, die Stealth-Mechanik zu beherrschen. Auch auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden sind Infected und Clickers gefährliche Gegner, wenn du es nicht schaffst, sie auszudünnen, bevor sie dich finden.

Mein PC-Spielerlebnis ist wahrscheinlich verzeihender als das von Konsolenspielern, da präzise Kopfschüsse mit Hilfe einer Maus relativ einfach sind – vorausgesetzt, die Feinde stürmen nicht mit voller Geschwindigkeit auf dich zu. Während Ressourcen immer knapp sind, sind präzise und munitionseffiziente Präzisionsschüsse ein hervorragendes Überlebensrezept.

Obwohl die Geschichte größtenteils eine traditionelle lineare Erzählung ist, öffnet sich die Welt gelegentlich in halboffene Abschnitte, bevor sie die Spieler zum nächsten großen Story-Ereignis führt. Vor allem der frühe Abschnitt von Seattle bietet ein ausgewogenes Erlebnis: Die Spieler können sich entweder schnell durch ihn bewegen oder Bereiche wie verlassene Banktresore erkunden, um zusätzliche Inhalte zu erhalten.

Visuell ist das Spiel auf einem hervorragenden Niveau und lässt wenig Raum für Kritik. Die Grafikeinstellungen sind umfangreich, und obwohl ich die Optimierungstools von Nvidia im Testzeitraum nicht verwenden konnte, war die Grafik immer noch atemberaubend - ohne dass die Lüfter meiner GPU um Gnade schreien mussten.

Die PC-Portierung ist im Allgemeinen gut ausgeführt. Meine RTX 3080 bewältigte 4K-Spiele reibungslos, vorausgesetzt, ich war bereit, einige der anspruchsvolleren Grafikeinstellungen etwas herunterzuschrauben. Es gab nur ein paar vereinzelte Momente, in denen die Bildrate unerklärlicherweise auf ein Kriechen abfiel, obwohl keine nennenswerten Aktionen auf dem Bildschirm stattfanden. Diejenigen mit leistungsstärkeren GPUs können sich natürlich über eine noch bessere Grafik freuen.

Zusätzlich zu der langwierigen Haupthandlung enthält das Remaster kleinere Extras wie den No Return Überlebensmodus und eine Funktion zum Gitarristen. Diese Ergänzungen haben jedoch wenig Wert für meine Gesamtbewertung des Spiels. Da die Portierung wieder auf einem hervorragenden Standard erfolgt, ist die Bewertung ähnlich wie beim Original und dem nachfolgenden Remaster.

Das Abenteuer ist leicht zu genießen, aber für mich war der einzige frustrierende Aspekt seine Länge. Auch wenn ich logischerweise verstanden habe, dass diese Fortsetzung deutlich länger ist als das erste Spiel, hat mich die schiere Zunahme der Spielzeit dennoch überrascht. Zum Vergleich: Die Laufzeiten von God of War und Ragnarök sind relativ ähnlich. In The Last of Us: Part II hat sich die Länge des Spiels jedoch mehr als verdoppelt, was das Tempo drastisch verändert. Obwohl es keine völlig unnötigen Momente gibt, habe ich immer noch das Gefühl, dass eine kompaktere Geschichte ausgereicht hätte. Ich vermute, dass die meisten Spieler in diesem Punkt nicht mit mir übereinstimmen werden.

Trotzdem ist das Endprodukt ausgezeichnet, und meine unpopulären Meinungen über die Spiellänge ändern nichts an der Tatsache, dass dies - immer noch - eine der besten Videospielveröffentlichungen aller Zeiten bleibt.