HQ

Wie sehr magst du The Last of Us ? Dies ist die Frage, die diese Rezension so ziemlich definiert, denn sie ist der entscheidende Faktor dafür, ob Sie bereits entschieden haben, ob dieses Spiel etwas für Sie ist oder nicht. Wenn du The Last of Us: Part II gespielt hast, weißt du bereits, ob du diese Geschichte noch einmal durchspielen möchtest. Wenn Sie die Serie gesehen und sich in sie verliebt haben, ist Ihr Kauf wahrscheinlich vorbestimmt.

Es ist nicht viel Zeit vergangen seit der Einführung des ursprünglichen The Last of Us: Part II. Weniger als vier Jahre, wenn man es glauben kann. Der zweite Teil von Ellies Geschichte, die düstere, blutige Geschichte der Rache, die sie einen bösartigen Weg durch die Straßen von Seattle bahnen lässt, wird vielen Spielern noch frisch in Erinnerung bleiben. Und was für eine Geschichte das übrigens ist. Wenn nichts anderes, dann ist es das, wofür Sie zu The Last of Us kommen. Niemand ist nur wegen des Gameplays hier. Der Grund, warum du dich an diese postapokalyptische Welt klammerst, ist Ellie. Das liegt an Joel. Das liegt an Dina, Tommy und sogar Abby. Die Geschichten von The Last of Us lassen Sie jedoch oft ziemlich zufrieden zurück, wenn Sie mit ihnen fertig sind. Wie bei den meisten First-Party-Titeln von Sony in den letzten fünf Jahren fühlt es sich an, als wäre es an der Zeit, zu etwas anderem überzugehen, sobald der Abspann läuft.

Natürlich ist dies eine Frage der persönlichen Vorlieben, aber The Last of Us: Part II Remastered hat versucht, mit No Return, dem Roguelike-Modus, der die Hauptausrede für Sie ist, 10 £ auszugeben, um diese neue Version des Spiels von 2020 zu spielen, und ein paar weiteren Funktionen, die leider nicht wirklich hervorstechen, etwas mehr Wiederspielwert zu implementieren. Das Basisspiel war bereits wunderschön, so dass man die grafischen Änderungen kaum bemerkt, und die zusätzlichen Extras wie die verlorenen Levels nehmen wirklich nicht so viel Zeit in Anspruch.

Werbung:

Übrig bleibt dann No Return. Mit zehn spielbaren Charakteren und ein paar verschiedenen Spielmodi innerhalb eines Durchlaufs gibt es hier eine Menge Abwechslung. Du bekommst auch viele Feinde, die du bekämpfen kannst, und kannst den Schwierigkeitsgrad nach deinen Wünschen einstellen. Zwischen jeder Mission kannst du neue Waffen, Vorräte und mehr erhalten, um deinen Build zu vervollständigen. Jeder der Charaktere hat auch seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, aber nach ein paar Stunden wird klar, dass viele dieser Änderungen recht geringfügig sind. Wenn Sie kein absoluter Mega-Fan von The Last of Us sind, ist es schwer, einen Lauf nach dem anderen zu spielen, im Gegensatz zu einem anderen Roguelike-DLC von Sony, der Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde. Es mag ein unfairer Vergleich erscheinen, No Return gegen God of War Ragnarök: Valhalla antreten zu lassen, aber während letzteres eine wirklich frische Erfahrung bietet und gleichzeitig das wahre Ende der Geschichte einstreut, von der wir nie wussten, dass wir sie brauchen - und das alles kostenlos, darf ich hinzufügen -, fühlt sich ersterer wie ein Spielmodus an, der vor allem deshalb eingeführt wurde, weil etwas es rechtfertigen musste, Geld für The Last of Us: Part II Remastered auszugeben.

Die Skins, Konzeptzeichnungen und zusätzlichen Extras sind alle schön und gut, aber ich werde Sie wieder auf die erste Zeile dieser Rezension zurückführen, da sie für Sie nur wirklich wichtig sind, je nachdem, wie sehr Sie The Last of Us lieben. Die Lost Levels machen Spaß, dauern aber auch hier nicht sehr lange. Es ist wahrscheinlich am besten, sie mit abspielbaren YouTube-Videos zu vergleichen. Es ist interessant zu hören, was diese Levels sein sollten, und ein wenig in ihnen herumzuspielen, aber sie sind ein bisschen so, als würde man in ein Museum gehen oder auf ein idyllisches Gemälde starren. Wie lange können Sie wirklich suchen, bevor Sie entscheiden, dass Sie ihnen genug Zeit gegeben haben? Die Ergebnisse werden variieren.

Und doch, auch wenn sich ein guter Teil der zusätzlichen Inhalte glanzlos anfühlt, ist der Kerninhalt, auch bekannt als das Basisspiel, das 2020 auf den Markt kam, so gut, dass es The Last of Us: Part II Remastered aus mittelmäßigen Gewässern heraushebt. Naughty Dog hat mit The Last of Us: Part II (wir können endlich springen) einen großen Sprung nach vorne gemacht, was das Schreiben, das Tempo, das Storytelling und das Gameplay angeht, wie es nur wenige Studios zuvor getan haben. Das beste Beispiel, das mir einfällt, ist Rockstars Arbeit mit Red Dead Redemption und seiner Fortsetzung. Auch wenn es die meiste Zeit mehr Stress als Spaß macht, ist The Last of Us: Part II eine lohnende Erfahrung für jeden, der sehen möchte, wie sich das Medium Videospiele selbst pushen kann, zumindest wenn Erzählungen im Spiel sind.

Werbung:

Ein weiterer Durchlauf kann sich lohnen, wenn man sich dem Stress und dem Hundemord noch einmal stellen kann. Ich fand dieses Mal besonders Abbys Geschichte viel fesselnder, denn jetzt, da wir ziemlich weit weg von dem Pool an Giftmüll sind, der im Jahr 2020 um dieses Spiel und diesen Charakter diskutiert wurde, fühlt es sich so an, als ob man das Produkt einfach als das genießen kann, was Naughty Dog daraus gemacht hat. Entschuldigt das die Tatsache, dass dies das dritte Remaster/Remake in einem Franchise ist, in dem zwei Spiele veröffentlicht wurden? Noch einmal frage ich, wie sehr du The Last of Us ?

magst

Die Aufgabe einer Spielerezension besteht in der Regel darin, ihrem Publikum einen Titel zu empfehlen. Und doch scheint diese Aufgabe bereits im Jahr 2020 erledigt zu sein. The Last of Us: Part II Remastered ist daher ziemlich schwierig, darüber zu sprechen. Abgesehen von No Return sind die meisten Dinge, die es vom Basisspiel unterscheiden, nicht so erwähnenswert. Selbst dann wird die Hinzufügung des Roguelike-Modus nur diejenigen erfreuen, die unglaublich hungrig nach mehr von The Last of Us sind und noch einmal als Joel spielen wollen. Da das, was wahrscheinlich der letzte Teil des Inhalts The Last of Us für einige Zeit sein wird (und hoffentlich das letzte Remaster), ist es entschuldbar, dieses Upgrade für die Kosten von 10 £ zu erhalten, aber selbst die hartgesottensten Fans sollten sich einen Moment Zeit nehmen, bevor sie die vollen 45 £ ausgeben. Wenn irgendein anderer Entwickler mit einem anderen Franchise versuchen würde, so etwas auf die Beine zu stellen, würde er ausgelacht werden, aber die Leute lieben The Last of Us einfach.