The Last of Us Multiplayer Der Regisseur sagt, er wird nie zulassen, dass ein Projekt, an dem er gearbeitet hat, "wieder das Licht der Welt erblickt"

The Last of Us Multiplayer Spiel wird wahrscheinlich eines der größten Was-wäre-wenn-Szenarien der 2020er Jahre sein. Das Projekt wurde bei Naughty Dog eingestellt, angeblich nachdem Bungie es sich nur angesehen und entschieden hatte, dass es nicht stark genug sei, um auf dem heutigen Markt zu konkurrieren. Die Entwickler, die an dem Projekt gearbeitet hatten, glaubten jedoch weiterhin daran, und der Regisseur hätte es gerne veröffentlicht, nur um zu wissen, ob der externe Hype der internen Resonanz gerecht werden konnte.

Vinit Agarwal, der ehemalige Spielleiter von The Last of Us Multiplayer, sagte: "Es ist verrückt, wie viele meiner ehemaligen Kollegen mir heute noch schreiben und sagen, wie großartig TLOU Online werden würde." Einige bezeichneten es offenbar als "das beste Mehrspielerspiel, das sie je gespielt haben." Aufgrund der Erfahrung, wie das Projekt vor seinen Augen abgesagt wurde, Agarwal legte ein Gelübde ab. "Ich werde nie zulassen, dass das, woran ich arbeite, nie wieder das Tageslicht erblickt", sagte er.

Es ist möglich, dass The Last of Us Online der Adrenalinkick im Mehrspielermodus war, auf den wir alle gewartet haben. Andererseits hätte es genauso gut stolpern können, wie wir es in den letzten Jahren so viele Live-Service-Spiele gesehen haben. Highguard hat bewiesen, dass interne Eindrücke wenig bedeuten, wenn man ein Spiel an die Öffentlichkeit bringt, aber es wird immer Fans geben, die sich fragen, wie zum The Last of Us Multiplayer wohl gewesen wäre, wenn es nicht abgesetzt worden wäre.