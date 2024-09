The Game Bakers über die Ganzkörper-Klettersimulation von Cairn: „Es ist wirklich dasselbe" wie professionelles Klettern, aber „versucht es nicht zu Hause"

HQ

Kletter-Videospiele sind heute sehr beliebt. Letztes Jahr haben die Leute von Don't Nod Jusant vorgestellt und in naher Zukunft wird The Game Bakers etwas Ähnliches mit Cairn anbieten. Dieses Kletterspiel ist in Bezug auf die Grafik und die erzählerische Prämisse etwas realistischer als Jusant, soll aber dennoch ein Klettererlebnis bieten, das sich authentisch und herausfordernd anfühlen soll. Wir haben mit der Produzentin und Mitbegründerin von The Game Bakers Audrey Leprince darüber gesprochen, wie das Entwicklerteam es geschafft hat, das authentische Gefühl auf den Punkt zu bringen.

"Der Berg, den sie zu besteigen versucht, ist höher als der Mount Everest, also der höchste Berg auf dem Planeten Erde, also wird es natürlich immer schwieriger werden. Hier in der Demo, die du gespielt hast, ist es sonnig und schön und es gibt Vögel und alles, aber natürlich wirst du beim Klettern mit dem Wetter konfrontiert, du wirst mit der Nacht konfrontiert sein, du wirst mit der Kälte konfrontiert sein, dem Eis, den Passagen, die bröckeln, und du kennst die Gefahren des hochgelegenen Berges. Es wird also eine Menge Gefahren geben... am Leben bleiben."

Auf die Frage, ob sie echte Klettertechniken in das Spiel integriert haben, fährt Leprince fort : "Eigentlich ja, es ist genau die Art und Weise, wie man klettert, und wir haben mit Kletterern gearbeitet. Da wir also eine komplette Körpersimulation verwenden, die Physik und die reale Mathematik, wie sich dein Körper in den Bergen bewegt, ist es wirklich dasselbe. Der einzige Unterschied ist, dass Ava eine Profi-Kletterin ist, sie ist wirklich stark und sie ist wirklich flexibel, also macht sie einige Sachen... Versuchen Sie es nicht zu Hause."

Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr über Cairn zu erfahren, bevor es nächstes Jahr auf den Markt kommt.