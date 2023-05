The Flash liefert tonnenweise Fanservice im finalen Trailer

HQ

Sowohl Batman, Supergirl als auch The Flash in einem Film zu haben, bedeutet, dass Millionen von DC-Fans sehr unterschiedliche Erwartungen haben werden. Glücklicherweise sieht es so aus, als ob der kommende The Flash-Film versuchen wird, einige denkwürdige Momente mit allen Charakteren zu liefern.

Das ist zumindest nach dem letzten Trailer von The Flash zu urteilen, da uns mehr von dem gezeigt wird, was die Titelfigur durchmachen muss, Batfleck sowohl mit als auch ohne Rüstung, Michael Keatons Batman mit Musik, die vielen von Ihnen eine Nostalgie-Überlastung bescheren wird, Supergirl, das Zod die Hölle heiß macht und mehr.