The Flash hat eines der schlechtesten zweiten Wochenenden an den Kinokassen

The Flash hat an seinem zweiten Wochenende in den USA eine Summe von 15,3 Millionen US-Dollar erzielt, was einem Rückgang von 73 % gegenüber seiner Eröffnung entspricht.

Es scheint, dass nicht einmal das Verstecken von Ezra Miller vor der Pressetour des Films den Ruf des Films retten könnte, denn obwohl Kritiker und Publikumskritiken überwiegend positiv blieben, hat The Flash einen schlimmeren Rückgang an den Kinokassen erlebt als Black Adam und sogar Shazam! Zorn der Götter. Tatsächlich wird der Rückgang der Kinokassen von The Flash nur von Morbius übertroffen.

Diese beiden oben genannten DC-Filme waren große Verluste für Warner Bros., was bedeutet, dass jetzt alle Hoffnungen auf James Gunn und Peter Safran liegen, um das DCU wieder in die Kinos zu bringen.

