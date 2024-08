The First Descendant Saison 1 startet am 29. August

HQ

The First Descendant hat seit seiner Veröffentlichung Anfang Juli Millionen von Spielern angezogen, und jetzt sind wir fast bereit für die erste Saison des Third-Person-Shooters.

Wie ihr im Trailer unten sehen könnt, gibt es in Saison 1 viele neue Inhalte für das Spiel. Zuerst gibt es einen neuen Nachkommen. Hailey ist eine legendäre Scharfschützin, die mit einem Anti-Material-Gewehr, Minuskugeln und einer Sturmschlinge bewaffnet ist. Sie wird mit Sicherheit eine schaurige Note auf das Schlachtfeld bringen.

Wenn du ein Speedrunner bist oder mehr als an Infiltrationsoperationen mit schwerem Schwierigkeitsgrad gewöhnt bist, hast du jetzt die Möglichkeit, an Invasionsdungeons teilzunehmen, in denen es darum geht, die Invasion so schnell wie möglich zu beseitigen.

Es gibt auch Inversionsverstärkung, eine neue Menge an inkrementellen Kräften in den Bereichen Jagd, Attribut, Erholung, Überleben und mehr, die mit deinem Saisonfortschritt fortschreiten. Ein neuer Nachkomme in Ultimate Freyna und eine Geschichte für Freyna und viele weitere Ergänzungen kommen in drei Updates, die am 29. August beginnen.