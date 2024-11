The First Descendant fügt Wackelphysik hinzu, ihr dreckigen Hunde

HQ

The First Descendant ist ein RPG-Shooter, der nach seiner Veröffentlichung Millionen von Spielern angezogen hat. Während viele Leute auf das Plündern und Schießen aus sind, gibt es einen guten Teil der Fans, die eine gewisse... Vorliebe für die weiblichen Charakterdesigns.

Dieselben Fans haben schon seit einiger Zeit nach Wackelphysik gefragt, und Nexon hat ihre Gebete erhört. In einem nächtlichen Discord-Q&A (danke, GamesRadar) sagte Nexon-Entwickler TFD_PD_Lee: "Ich wollte einige wichtige Neuigkeiten teilen, also habe ich beschlossen, heute Abend spät online zu gehen. Nach einer langen Diskussion mit dem AD wurde heute die Entscheidung getroffen, die viel geforderte "Jiggle Physics" hinzuzufügen. Dies wurde erst vor kurzem beschlossen, daher müssen die Details, wann und wie es im Spiel implementiert wird, noch festgelegt werden und werden in zukünftigen Updates bekannt gegeben."

Es scheint fast den Spaß daran zu nehmen, indem es der Einbeziehung der Wackelphysik eine solche Formalität verleiht. Wie auch immer sie angekündigt wurden, die Fans werden froh sein, dass sie im Spiel sind. The First Descendant war noch nie ein Spiel, vor dem man vor den NSFW-Outfits zurückschrecken sollte, also scheint es, dass es in Zukunft nur noch weiter in diese Richtung tendieren wird.