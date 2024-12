HQ

Wir haben jetzt das offizielle Veröffentlichungsdatum für The First Berserker: Khazan und es erscheint am 27. März 2025. Die Ankündigung wurde heute Abend bei den Game Awards von einem neuen Trailer begleitet, bei dem wir jede Menge blutige Action gesehen haben.

The First Berserker: Khazan ist ein neues Hardcore-Action-RPG von NeoPle, das von Nexon veröffentlicht wurde. Wenn du die dunkle Fantasy-Welt des Spiels sehen möchtest, kannst du sie dir im folgenden Trailer ansehen: