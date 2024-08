The First Berserker: Khazan enthüllt das Kampfsystem und den ersten Boss in den ersten 15 Minuten

HQ

NeoPle und Nexon haben das Veröffentlichungsfenster für ihr ARPG im Souls-Stil, The First Berserker: Khazan auf 2025 verschoben. Normalerweise wäre das eine schlechte Nachricht, aber es sieht so aus, als ob wir nächstes Jahr etwas Großes erleben könnten, wenn man sich die neuesten Screenshots des Spiels ansieht.

Tatsächlich sind es die ersten 15 Minuten des Spiels, in denen wir den nordischen Protagonisten mit zwei Äxten gegen alle möglichen Feinde kämpfen sehen, der mit einem großen Kampf gegen einen Eistroll (vermutlich den ersten Boss des Spiels) endet.

Wir waren besonders beeindruckt von der Wirkung der Schläge, etwas, das in dieser Art von Spiel nicht immer leicht zu vermitteln ist, also werden wir The First Berserker: Khazan in den kommenden Monaten genau im Auge behalten. Es wird für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen.