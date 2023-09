The Elder Scrolls VI scheint doch ein Xbox-Exklusivtitel zu sein

HQ

Vor einer Woche berichteten wir über ein Bloomberg-Interview mit dem Xbox-Chef Phil Spencer, in dem er sagte, er habe sich noch nicht entschieden, ob The Elder Scrolls VI ein PC- und Xbox-exklusiver Titel sein wird, so wie es Starfield ist.

Nun, jetzt wurde ein neues Dokument in der FTC v. Microsoft-Fall (die Übernahme von Activision Blizzard), in dem Microsoft seine Pläne für die Zukunft auflistet. Das Dokument, das Sie bei The Verge einsehen können, war offensichtlich nur für den internen Gebrauch gedacht und besagt eindeutig, dass es keine PlayStation-Version von The Elder Scrolls VI geben wird und dass PC und Xbox die einzigen Plattformen für das Spiel sind.

Eine weitere interessante Sache ist, dass, während Vertreter von Xbox und Bethesda heruntergespielt haben, wie weit die Entwicklung des Spiels fortgeschritten ist, und behauptet haben, dass es weit weg ist, es tatsächlich so aussieht, als könnte es 2026 auf den Markt kommen. Es heißt zwar auch "oder später", aber wir gehen davon aus, dass der Teil für 2026 von irgendwoher kommen muss und eine Art Schätzung sein muss, wann es zumindest theoretisch möglich wäre.