The Elder Scrolls VI ist möglicherweise nicht Xbox-exklusiv

Es scheint, dass Xbox sich nicht sicher ist, ob es The Elder Scrolls VI zu einem Exklusivtitel machen wird oder nicht. Bethesdas neueste Veröffentlichung, Starfield, hat den Zorn von PlayStation-Spielern auf sich gezogen, die das Gefühl haben, dass sie den Titel verpassen, der exklusiv für Xbox und Windows ist.

Es würde wahrscheinlich einen ähnlichen Aufschrei geben, wenn The Elder Scrolls VI auf Sony-Plattformen fehlen würde, aber in einem kürzlichen Interview mit Bloomberg scheint Phil Spencer nicht bereit zu sein, zu sagen, ob das Spiel exklusiv sein wird oder nicht.

"Wir schauen uns das von Fall zu Fall bei den Spielen an, die wir entwickeln", so Spencer. "Wir möchten sicherstellen, dass unsere Spiele an so vielen verschiedenen Orten verfügbar sind - auf unseren Xbox-Konsolen, auf dem PC, auch über die Cloud, diese Spiele können auf fast jedem internetfähigen Gerät verfügbar sein. Wir sehen uns Millionen und Abermillionen von Spielern an, die Zugang zu Starfield und anderen Xbox Game Studios-Spielen haben werden. Es geht wirklich darum, den Spielern die Wahl zu lassen, wie sie spielen möchten, und sie bauen ihre Spielebibliothek auf."

Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass das Spiel nur für Xbox erscheinen würde, aber da The Elder Scrolls VI gerade erst in die frühe Entwicklung eingetreten ist, müssen wir uns lange Zeit keine Sorgen um die Exklusivität machen.