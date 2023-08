The Elder Scrolls VI befindet sich jetzt in der "frühen Entwicklung"

HQ

Starfield wird in der kommenden Woche zweifellos das heißeste Bethesda-Thema sein, mit Rezensionen, die später heute erscheinen, das Spiel morgen heimlich veröffentlicht wird und am 6. September regulär veröffentlicht wird. Aber das hielt die spanische Zeitung Vandal nicht davon ab, Bethesdas Verlagsleiter Pete Hines nach The Elder Scrolls VI zu fragen.

Wie zu erwarten, ist dies kein Thema, über das er sprechen wollte, aber es scheint, als hätte er immer noch ein kleines Nugget an Informationen geteilt, als er sagte (auf Spanisch, übersetzt von Gamespot), dass The Elder Scrolls VI "sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet". Dies ist normalerweise die Phase, die nach der Vorproduktion kommt, was wahrscheinlich bedeutet, dass das Spiel in die eigentliche Entwicklung eingetreten ist.

Leider fügte Hines auch hinzu, dass wir erst "ein paar Jahre nach" der Veröffentlichung von Starfield etwas über das Spiel erfahren werden, und fuhr fort:

"Also nein, erwarte nicht, dass du in absehbarer Zeit etwas über The Elder Scrolls 6 hören wirst. Im Moment ist Starfield unser Fokus, und es wird noch einige Zeit unsere Priorität bleiben, bis wir über irgendetwas anderes sprechen."

Auch wenn wir Starfield noch eine ganze Weile spielen werden und das Warten auf das nächste Elder Scrolls sehr lang sein wird – es ist trotzdem schön zu wissen, dass die Entwicklung voranschreitet, bzw. was meint ihr?