The Drifter (Schalter 2)

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Vor knapp einem Jahr vergab Gamereactor dem Spiel eine sehr seltene 10, wobei Jakob Hansen The Drifter eine deutliche Empfehlung gab. Damals war das Spiel nur auf dem PC verfügbar, was angesichts der begrenzten Ressourcen des Entwicklers Powerhoof und der Tatsache, dass das klassische Point-and-Click-Genre auf dieser Plattform typischerweise zu Hause ist, ganz natürlich erschien.

Aber jetzt ist The Drifter auf der Switch verfügbar, was mehr "dreckigen Casuals" wie mir die Möglichkeit gibt, selbst zu sehen, ob Jakob im September '25 völlig danebenlag. Das gesagt, würde ich dir generell empfehlen, seine ausgezeichnete Rezension zu lesen, um einen objektiveren Blick darauf zu bekommen, worum es bei The Drifter eigentlich geht.

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Lassen Sie mich aber zunächst sagen, dass Sie, wenn Sie irgendwelche Vorbehalte oder sogar Skepsis gegenüber Point-and-Click-Spielen haben, trotzdem The Drifter ausprobieren sollten. Das kann ich mit Zuversicht sagen, denn dies ist wahrscheinlich das erste echte Point-and-Click-Spiel (andere Spiele, die ich gespielt habe, enthalten natürlich Elemente aus diesem Genre), das ich abgeschlossen habe. Aber trotzdem habe ich jeden einzelnen Moment genossen, den ich gespielt habe.

The Drifter fühlt sich anfangs etwas eindimensional und vielleicht sogar ein wenig langweilig an, entwickelt sich aber schnell zu einer spannenden, dynamischen und zusammenhängenden Erzählung, die Elemente von Science-Fiction, Thriller und sogar hier und da einige horrororientierte Elemente verbindet. In Kombination mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Grafikstil und fantastischer Sprachausgabe ergibt sich daraus eine äußerst originelle und innovative Geschichte, die mich von Anfang bis Ende gefesselt hat.

Im klassischen Point-and-Click-Stil (wie man mir sagt) gibt es Gegenstände zu finden, die gesammelt, verwendet und als eine Art Schlüssel zu den strukturellen "Türen" der Geschichte kombiniert werden können, aber auch wenn es einige Lösungen gibt, die das logische Denken des Spielers zu dehnen scheinen, bewegt man sich von einem "Aha"-Moment zum nächsten auf eine schlanke Weise. Ich war selten frustriert, viel häufiger war ich einfach nur gründlich unterhalten.

Diese Version ist jedoch nicht ohne Eigenheiten. Ich spreche hier nicht von der Grafik oder der Performance, sondern vielmehr davon, wie Powerhoof und das Team die Funktionalität der Maus an den Controller angepasst haben. Statt zu "klicken" gibt es einen kreisförmigen "Drehknopf", der durch Berühren eines der Analogsticks aktiviert wird. Dies hebt interaktive Objekte rund um die Figur hervor, die dann ausgewählt werden können. Es klingt zwar intuitiv genug, und vielleicht gibt es einfach keine komplett nahtlose Möglichkeit, die Funktionalität der Maus nachzubilden, aber ich fand die Steuerung meistens ziemlich umständlich.

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Es gibt auch weitere kleine Ärgernisse, wie zum Beispiel, dass die Gegenstände, die man bei sich trägt, nicht farbig sind, sondern alle gräulich und pixelig, was es erschwert, die Gegenstände, die man verwenden oder kombinieren möchte, über das kleine Zifferblattmenü zu erkennen. Außerdem kann es das Erkunden und Experimentieren etwas umständlich machen, wenn man mit den Händen mit allem interagieren muss, nur um dann jeden Gegenstand im Inventar einzeln auszuprobieren.

Dennoch verblassen diese Interface-Probleme schnell im Vergleich zu The Drifter s überwältigenden Stärken. Fantastisches Storytelling, solides Tempo, skurrile Charaktere und eine ordentliche Portion selbstreferenzieller Humor machen dieses Erlebnis sehr empfehlenswert, auch wenn es der Switch-2-Version nicht ganz gelingt, die nahtlose Interaktion wiederherzustellen, die PC-Spieler sicher genossen haben.