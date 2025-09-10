HQ

Du befindest dich in einer schwach beleuchteten Katakombe. Ein groteskes Monster mit grünen Augen, kalt und suchend wie Laserstrahlen, taumelt auf dich zu, seine langen, ausgestreckten Gliedmaßen ähneln lebenden Samurai-Schwertern. Du versuchst, mit einem stumpfen Messer darauf einzustechen. Eine fatale Entscheidung. Das Monster spießt dich auf. Schmerz. Weißes Licht. Wiedergeburt.

Du versuchst es erneut. Diesmal versteckst du dich in einer kleinen Ecke. Das Monster stapft langsam weiter, seine dünnen Spinnenbeine kitzeln dein verschwitztes Gesicht, Millimeter entfernt. Du hast überlebt. Aber nur ein paar Sekunden länger als beim letzten Mal. In dem Moment, in dem du die Schatten verlässt, wirst du wieder aufgespießt. Mehr Schmerzen. Weißes Licht. Wiedergeburt.

Basierend auf dieser Beschreibung könnte man meinen, dass The Drifter ein schwieriges Soulslike-Spiel war. Oder ein Survival-Horror-Spiel. Aber nein. Es ist etwas so Einfaches wie ein gutes altmodisches Point & Click-Spiel, und ein ausgezeichnetes noch dazu.

Das sind große Worte, aber The Drifter beweist seinen Wert von der ersten Sekunde an. Das Spiel beginnt damit, dass der Vagabund Mick Carter in einem Güterwaggon in seiner Heimatstadt ankommt, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen. Als das Auto die Uferpromenade erreicht, wird es plötzlich von einer Spezialeinheit angegriffen, die an Sam Fisher erinnert, und Carters Mitreisende werden von Kugeln durchlöchert. Das gibt so ziemlich den Ton an.

The Drifter hat keine Angst davor, zu schockieren, und es dauert nicht lange, bis Carter selbst ein schreckliches Schicksal erleidet. Er wird gefangen genommen, an einen Anker gebunden und in das kalte und schmutzige Hafenbecken geworfen. Als Spieler versuchst du verzweifelt, eine Lösung zu finden, aber egal wie viel du klickst, es gibt nichts, was du tun kannst. Der Bildschirm blendet in Schwarz ein. Carter stirbt.

Und dann wird er in einem schmerzhaften Lichtblitz wieder zum Leben erweckt. Jetzt kannst du ihn entwirren, und das Spiel kann richtig beginnen.

Die atmosphärischen Bildschirme zwischen den einzelnen Kapiteln verleihen dem Spiel trotz der pixeligen Grafik eine fast filmische Präsentation.

Das zentrale Rätsel, wie man den eigenen Tod überleben könnte, bildet die Grundlage des Spiels, doch zunächst gibt es drängendere Fragen. Wer will dich tot sehen? Warum verschwinden Obdachlose auf mysteriöse Weise? Und was ist mit dem Journalisten passiert, den die Agenten gefangen genommen haben, als sie Sie geschnappt haben?

Die erste Hälfte des Spiels erinnert ein wenig an Klassiker der 90er Jahre wie Gabriel Knight: Sins of the Father und Broken Sword: Shadows of the Templar. Mit einer Karte können Sie zwischen einer kleinen Handvoll separater Orte wechseln. Das Büro des vermissten Journalisten, das Haus deiner Ex-Frau, der Friedhof und die bereits erwähnte Uferpromenade. An jedem Ort gibt es in der Regel ein oder zwei Personen, die Sie versuchen müssen, zu manipulieren oder abzulenken. Zum Beispiel lässt der mürrische Totengräber Carter nicht in die Beerdigung seiner Mutter, während die Rezeptionistin der Lokalzeitung alle ihre Pflichten vernachlässigt, bis auf eine, nämlich neugierige Besucher fernzuhalten.

Es ist ein standardmäßiges Point & Click-Gameplay, aber das macht nichts, denn die Rätsel sind sowohl lustig als auch nicht zuletzt logisch. Ja, man muss immer noch über den Tellerrand hinausschauen, aber nur ein bisschen. Als Landstreicher ist Mick Carter es gewohnt, mit begrenzten Ressourcen auszukommen, und man muss oft die gleichen Werkzeuge - wie eine Thermoskanne, ein Messer oder einen Schraubenzieher - für mehrere verschiedene Rätsel verwenden. Dadurch sind die Rätsel realistischer als in typischen Point & Click-Spielen, wo sie oft etwas zu MacGyver-artig werden.

Auch die Präsentation wirkt auf den ersten Blick nicht revolutionär. Pixelgrafiken dominieren das Genre seit den frühen 2010er Jahren, aber selten wurden sie so gut gemacht wie hier. Das liegt nicht zuletzt an der effektiven Nutzung von Licht und Schatten. Die Szenen sind nie statisch, flackernde Lichter, ergänzt durch Effekte wie Regen und Wind, sorgen für eine stimmungsvolle Inszenierung. The Drifter beweist, dass Sie kein Raytracing und Fotorealismus benötigen, um atmosphärische und lebendige Grafiken zu erstellen.

Die Darstellung von The Drifter ist beispiellos.

Was die Präsentation noch beeindruckender macht, ist, dass sie dem Gameplay nie im Weg steht. The Drifter entfernt viele der Unterstützungsfunktionen, die neuere Point & Click-Spiele verwenden, wie z. B. die Möglichkeit, Objekte hervorzuheben oder ein integriertes Hinweissystem. Trotzdem bin ich zu keinem Zeitpunkt ernsthaft stecken geblieben, da wichtige Gegenstände und interaktive Objekte immer gut sichtbar sind. Auch hier hilft die Schnittstelle. Wenn Sie ein Objekt bereits untersucht haben und es für Ihren weiteren Fortschritt nicht relevant ist, können Sie es nicht mehr anklicken. Stattdessen verwandelt sich der Cursor in ein X und man erhält eine schriftliche Beobachtung anstelle einer gesprochenen Zeile, eine clevere Möglichkeit, den Handlungsspielraum des Spielers einzugrenzen.

Ansonsten werden alle Dialoge und Beobachtungen mit großer Präzision und Einfühlungsvermögen geäußert. The Drifter spielt in Australien, und der etwas raue australische Dialekt passt perfekt zum Ton des Spiels. Vor allem Adrian Vaughan ist als unser bedrängter Protagonist absolut herausragend, und seine vielen mürrischen Beobachtungen werden durch eine echte Wärme gemildert, die Carter trotz seiner vielen Fehler zu einem durch und durch glaubwürdigen und sympathischen Charakter macht. Alle Synchronsprecher machen einen großartigen Job, und ich war sehr überrascht, als ich im Abspann sah, dass es nur 5-6 Leute waren, die die gesamte Besetzung der Charaktere gesprochen hatten. Der Synth-Soundtrack des Spiels verdient ebenfalls großes Lob, da er Hand in Hand mit der Handlung und der Atmosphäre des Spiels geht.

Selbst die beste Sprachausgabe kann ein Drehbuch mit schlechten Dialogen und schlechter Kohärenz nicht aufwerten, aber glücklicherweise ist die Geschichte nur ein weiterer Parameter, bei dem The Drifter glänzt. Wie bereits erwähnt, beginnt es als Thriller, aber langsam mutiert die Handlung und wird mehr Sci-Fi-artig, ein bisschen wie The X-Files. Ja, am Ende gerät die Handlung tatsächlich völlig aus den Fugen, aber der Autor des Spiels schafft es trotzdem, den Überblick über alle Fäden zu behalten, und das ist beeindruckend, denn es gibt viel zu überblicken. Wenn ich etwas zu meckern müsste, dann fehlt es bestimmten Charakteren vielleicht ein wenig an Tiefe, und die Geschichte flirtet manchmal mit Melodrama und Klischees. Aber insgesamt ist das ein sehr kleiner Kritikpunkt.

Im Mittelpunkt der Handlung des Spiels steht die mysteriöse Wiederauferstehung von Mick Carter zu Beginn des Spiels. Schnell stellt sich heraus, dass es sich hier nicht um ein billiges, einmaliges Wunder handelt. Nein, Carter steht immer wieder auf. Diese sehr nützliche Fähigkeit ist geschickt in das Gameplay des Spiels integriert, insbesondere in den vielen "Boss-Szenarien", bei denen es sich um extrem unter Druck stehende Situationen handelt, in denen der kleinste Fehler zum Tod und zur sofortigen Wiederauferstehung führen kann.

Mit sehr wenigen Handlungsmöglichkeiten ist es Ihre Aufgabe, mit den verschiedenen Hot Spots in der richtigen Reihenfolge zu interagieren. Nein, es klingt nicht sehr aufregend, wenn es so abstrakt beschrieben wird, aber in der Praxis funktioniert es unglaublich gut, und hoffentlich hat Ihnen der Beginn dieses Testberichts einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was Sie erwarten können. Die Dialoge sind kurz, verzweifelt und unterstützen die wilde Action, wenn du dich zum Beispiel aus dem Fenster wirfst, an einem Stromkabel hängend, mit einem mysteriösen Monster an den Fersen. Du wirst viele Male sterben, aber das ist der Punkt, denn dadurch lernst du aus deinen Fehlern und kannst schließlich eine perfekt ausgeführte Flucht machen. Obwohl es ein völlig anderes Gimmick ist, das es einem ermöglicht, Perfektion zu erreichen, erinnerte es mich ein wenig an Superhot.

Oft steht man in The Drifter mit dem Rücken zur Wand.

Es ist schwer, keine Parallele zur Entwicklung des Spiels zu ziehen, denn The Drifter scheint ein Spiel zu sein, das aus den vielen Fehlern des Point-and-Click-Genres gelernt und dann ein nahezu perfektes Erlebnis geschaffen hat. Die Sierra -artigen Tode behindern das Spiel nicht, sondern heben es auf neue Höhen, und die albernen Rätsel, die oft die Immersion in ernsthafte Point-and-Click-Spiele durchlöcherten, wurden hier durch ausgefeilte und logische Denksportaufgaben ersetzt.

Hin und wieder kommt ein Spiel auf den Markt, das bahnbrechend erscheint, ohne unbedingt etwas Neues einzuführen. Stattdessen nimmt das Spiel Elemente aus anderen ähnlichen Titeln und mischt sie mit einem solchen Geschick, dass das Genre als Ganzes einen Schritt nach vorne macht. Wir kennen das von Open-World-Spielen mit Grand Theft Auto III oder dem FPS-Genre mit Half Life 2. Nun hat auch das Point-and-Click-Genre ein solches Spiel bekommen. Fehler bei The Drifter zu finden, ist genauso schwierig wie die Pixeljagd in klassischen Point & Click-Spielen und verdient daher natürlich die höchstmögliche Bewertung.