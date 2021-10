The Devil in Me als nächstes Kapitel der The-Dark-Pictures-Anthologie vorgestellt

Heute erscheint die dritte Installation der Horrorspielreihe The Dark Pictures, einer Mischung aus Horrorspiel und interaktivem Spielfilm. Anne verrät euch in ihrem Test mehr zu House of Ashes, doch noch bevor die Spieler offiziell mit dem jüngsten Kapitel in Kontakt treten dürfen, kündigten Supermassive Games und Bandai Namco den nächsten Ableger an - The Dark Pictures: The Devil in Me. Der Titel wurde bereits im Sommer registriert, doch nun haben wir erste Spielszenen gesehen.

Im letzten Akt von House of Ashes befindet man sich in einem großen Raum, in dem sich die überlebenden Charaktere auf die Flucht vorbereiten. In diesem Raum befindet sich eine Steintafel, von denen es generell zwei Varianten gibt. Die weißen Tafeln deuten einen positiven Verlauf an, der durch eine Entscheidung herbeigeführt werden kann. Die Visionen der schwarz umrandeten Steine sollen uns vor einer Fehlentscheidung warnen, die mit Sicherheit zu einem schrecklichen Tod führt. Es gibt dort unten in den Tiefen des Sumerer-Tempels aber noch ein weiteres Tablet, ein Goldenes. Das weist uns auf die Zukunft der Serie hin.

Diese Platte wird vom Spiel "Hotel" genannt und zeigt ein Zunderfeuerzeug, das eine riesige Flamme hervorbringt. Diese Flamme verschlingt einen Mann mit Brille, wie eine Frau durch einen Sicherheitsmonitor beobachtet. Der Kurator - ein Erzähler, gespielt von Pip Torrens - zieht nach Beendigung des Spiels eine Bestandsaufnahme von all unseren wichtigen Entscheidungen und dabei er erwähnt, dass wir ihn das nächste Mal hoffentlich es an einem einladenderen Ort sehen werden. Das wagen wir zu bezweifeln.

Im ersten Trailer, den mit dem Day-1-Update in House of Ashes eingebunden wird, wird The Devil in Me als "Finale" der "ersten Saison" bezeichnet, was weit blicken lässt. Offenbar möchten die Entwickler dieses Format der voneinander unabhängigen Horrorspiele im gleichen Gewand fortsetzen. Sicher ist das nicht, denn die bislang bekannten Fakten zu The Dark Pictures: The Devil in Me enden hier. Bis das Spiel offiziell angekündigt wird, müsst ihr euch in der Dunkelheit von House of Ashes bewähren.