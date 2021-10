The Dark Pictures: The Devil in Me beschäftigt sich mit US-amerikanischen Serienmörder H.H. Holmes

HQ

Pünktlich zu Halloween hat sich Bandai Namco noch einmal zu Wort gemeldet, um das vorläufige "Staffelfinale" der The Dark Pictures Anthology offiziell zu kommentieren. In The Dark Pictures: The Devil in Me befassen wir uns mit dem Leben des Serienmörders H.H. Holmes, der Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Menschen umgebracht hat. Bislang wissen wir nur, dass eine Gruppe unterschiedlicher Menschen einen Nachbau des sogenanntes "Mörder-Hotels" aufsucht, in dem sich ein kranker Verehrer Holmes' aufhält.

Das vierte Horrorspiel der Serie wurde letzte Woche im Abspann von The Dark Pictures: House of Ashes angekündigt, was wir in dieser Nachricht begleitet haben. Ein erwartetes Erscheinungsdatum hat The Devil in Me noch nicht, doch in den letzten drei Jahren sind die Spiele immer pünktlich zu Halloween erschienen.