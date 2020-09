The Crown Tundra: Zweite Erweiterung von Pokémon Schild/Schwert kommt Ende Oktober

Heute Nachmittag hat The Pokémon Company eine kleine Direct-Episode für Pokémon Schild/Schwert ausgestrahlt, um die zweite Erweiterung, The Crown Tundra (auf Deutsch: „Die Schneelande der Krone"), zu datieren. Der neue Inhalt wird am 23. Oktober auf der Nintendo Switch erscheinen und uns in das gleichnamige Schneegebiet einführen.

Im neuen Video konnten wir natürlich weitere Galar- und Dynamax-Formen bekannter und neuer Pokémon entdecken, denn die Dynamax-Raids werden ein Schwerpunkt dieser Erweiterung sein. Bis zu vier Spieler dürfen sich in sogenannten "Dynamax Adventures" zusammenfinden, um in einem Pokémon-Nest einen oder mehrere Dynamax-Kämpfe hintereinander zu bestreiten. In den tiefsten Ebenen sollen angeblich alle bis dato bekannten legendären Pokémon auf uns warten. Wer diese Kämpfe nicht spannend genug findet, der darf sich am sogenannten "Galarian Star Tournament" versuchen. Das sind Duo-Kämpfe mit den bekannten Trainern, denen wir im Spiel begegnen.

Der Erweiterungspass von Pokémon Schild/Schwert kostet 30 Euro und er wird zum Spielen dieses Inhalts zwingend benötigt. Neben The Crown Tundra bekommt ihr das bereits veröffentlichte Gebiet von The Isle of Armor / Die Insel der Rüstung (in seiner Kritik verrät euch Kieran, was ihr davon erwarten könnt). Wer das Spiel noch gar nicht gekauft hat, aber Lust auf ein Pokémon-Abenteuer hat, der bekommt am 6. November die Möglichkeit, das Spiel zusammen mit der Erweiterung in einem Paket zu kaufen.