The Callisto Protocol wird bald kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein

Epic verschenkt weiterhin kostenlose Spiele über seinen digitalen Store, und die nächsten zwei Wochen scheinen ziemlich gut für diejenigen zu werden, die auf der Suche nach hochwertigen Titeln sind. Vom 15. August (bis zum 22.) kann jeder das Death's Gambit: Afterlife und World of Warships: Starter Pack über den Epic Games Store herunterladen, und danach ist es an der Zeit, dass ein noch hochkarätigeres Duo verfügbar wird. Denn vom 22. bis zum 29. könnt ihr The Callisto Protocol und Gigantic: Rampage Edition im Epic Games Store bekommen, und wir möchten letzteres besonders hervorheben, da es sich um ein stark unterschätztes Multiplayer-Abenteuer handelt, das bei seiner Veröffentlichung um 2017 herum nie wirklich eine faire Chance hatte. Wir hoffen jedoch, dass das Abenteuer mit dieser neuen Version ein breiteres Publikum erreichen kann, und wenn das Preisschild nächste Woche auch noch nicht da ist, gibt es wirklich keine Ausreden, es nicht ehrlich zu versuchen. Wir empfehlen es trotzdem.