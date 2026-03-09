The Boys bestätigt offiziell, wann das Serienfinale ausgestrahlt wird

HQ

Letzte Woche sahen wir die Enthüllung des Trailers zur letzten Staffel von The Boys. Die fünfte Staffel der erfolgreichen Superheldenserie erscheint in nur einem Monat, aber am Wochenende zeigte uns Amazon Prime Video, wann genau wir jede Dosis von Compound V untersuchen würden.

Wie wir aus dem Trailer wussten, feiert die erste Folge am 8. April Premiere. Außerdem wird die zweite Folge veröffentlicht, was uns ein kleines Binge-Watch-Szenario gibt, bis wir dann zu den wöchentlichen Episodenveröffentlichungen übergehen. Wenn du deine Daten gut genug kennst, weißt du vielleicht schon, wann das Serienfinale stattfindet, aber für alle, die die Wochen nicht im Kopf zählen wollen, erscheint es am 20. Mai 2026.

An diesem Tag solltest du dich wahrscheinlich von den sozialen Medien abschotten, bis du The Boys Finale gesehen hast, denn es werden viele Spoiler geben. Das wird natürlich nicht das Ende des The Boys -Universums auf der Leinwand sein, aber es wird die Geschichte von Butcher und Homelander in einem hoffentlich zufriedenstellenden Abschluss abschließen.