The Berlin Apartment erscheint im November für PC, PS5 und Xbox Series X/S

Während der Wholesome Games Direct Show hat der Entwickler btf GmbH gerade bekannt gegeben, dass er sein kommendes Projekt im November starten wird. Das Spiel, das als The Berlin Apartment bekannt ist, ist ein bisschen wie ein Einhorn, da es als ein Erlebnis beschrieben wird, das in "einem eigenen Genre mit einer ganz anderen Atmosphäre" existiert.

Worum es in dem Spiel geht, dreht sich um einen Handwerker, der die Aufgabe übernimmt, eine baufällige Wohnung in der deutschen Stadt Berlin zu renovieren. Im Laufe der Renovierungsarbeiten entwirrt sich die Geschichte immer mehr und enthüllt Informationen über die ehemaligen Bewohner der Wohnung, wobei jedes entdeckte Relikt zu einem Gespräch mit der Tochter des Handwerkers über diesen Blick in die Vergangenheit führt.

The Berlin Apartment wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und was ein festes Veröffentlichungsdatum angeht, haben wir im Moment nur das Zeitfenster November.