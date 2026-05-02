The Beekeeper Duo, Jason Statham und David Ayer, werden sich für einen weiteren Actionfilm wiedervereinen

In jüngerer Zeit ist ein sehr häufiges Regisseur-Schauspieler-Duo, bei dem David Ayer und Jason Statham für eine Vielzahl von Actionfilmen zusammenarbeiten. Es begann mit The Beekeeper und wechselte bald zu A Working Man, und obwohl die Fans wissen, was sie von solchen Filmen erwarten können, gibt es offensichtlich ein ziemlich großes Publikum dafür, denn nun werden die beiden erneut zusammenarbeiten.

Laut Deadline wird erwähnt, dass Ayer und Statham erneut aufeinandertreffen werden – für John Doe, einen Actionfilm, in dem Statham den schwer fassbaren Helden, den Mann ohne Namen, spielt, eine Person ohne Erinnerung an seine Vergangenheit, die bald entdeckt, dass er hochqualifiziert für eine noch laufende Mission war und für die er gejagt wird.

Die Zusammenfassung erklärt laut Deadline: Statham spielt "einen Mann ohne Erinnerung, ohne Vergangenheit und ohne Namen – und nur ein Gesicht, das er nicht vergessen kann: Eliza. Als Fragmente seiner Identität zurückkehren, entdeckt er, dass er für eine noch laufende Mission ausgebildet wurde und von denjenigen gejagt wird, die ihn geschickt haben. Da sich die Feinde nähern, muss John sich entscheiden, ob er das beenden will, was er begonnen hat... oder das eine zu schützen, was ihn menschlich fühlen lässt: Liebe."

Es heißt, John Doe werde von Zak Penn von Ready Player One geschrieben und das Ziel ist, dass der Film im September mit Black Bear als Hauptproduktionsfirma beginnt. Black Bear brachte der Welt zuletzt Stathams letzten Film, Shelter.

Ein Premierentermin ist noch nicht bekannt, aber in der Hoffnung, dass der Film bis Ende des Jahres gedreht wird, scheint eine Premiere Ende 2027 oder darüber hinaus wahrscheinlich.