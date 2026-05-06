The Bear veröffentlicht eine Überraschungs-Prequel-Episode vor der Veröffentlichung der fünften Staffel

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Wir dachten, Jon Bernthal würde erst im Mai mit dem neuen Punisher-TV-Film One Last Kill, der am 12. Premiere feiert, auf unsere Bildschirme zurückkehren. Doch aus dem Nichts ist eine brandneue Folge von The Bear auf Hulu und Disney+ erschienen.

Die Folge heißt Gary und wurde auf Instagram von den Co-Stars Jon Bernthal und Ebon Moss-Bachrach angekündigt. Die Folge wurde ebenfalls von beiden geschrieben und von Christopher Storer inszeniert. Wenn Michael dabei ist, wissen wir, dass es eine Prequel-Folge ist, und Gary folgt beiden Charakteren auf einem Roadtrip zur Zeit der Fishes-Episode aus Staffel 2.

Gary dient als Vorspiel zur fünften Staffel von The Bear, die ihre letzte Ausstrahlung sein wird. Nachdem Carmy in Staffel 4 das Restaurant verließ, um sich etwas Ruhe zu gönnen, ist es wahrscheinlich, dass The Bear ohne ihn weitermachen muss, was für die kommende Zeit ernsthafte Herausforderungen darstellt.