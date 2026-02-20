The Batman - Part II beginnt im Mai mit den Dreharbeiten

HQ

Ich habe heute Morgen versucht, mein Büro zu verlassen, aber die Tür war blockiert. Man könnte sagen, da war etwas im Weg, hmm-mmm. Ist das eine kleine Veränderung in der Luft? Der Geruch von Rache, wie der Duft einer neuen Jahreszeit, die sich bemerkbar macht? Wahrscheinlich noch nicht ganz, aber es scheint, als kämen wir der Realität näher, The Batman - Part II.

Laut einem neuen Bericht von Variety beginnt die Produktion der Fortsetzung von The Batman Ende Mai dieses Jahres. Mit einem Veröffentlichungstermin im Oktober 2027 sollte Matt Reeves damit viel Zeit haben, den Film zu drehen und die für einen Film dieser Größe notwendigen Postproduktionseffekte einzubauen.

Andernorts sehen wir, dass James Gunns und Peter Safrans nächste große DCU-Filmveröffentlichung Superman: Man of Tomorrow in nur wenigen Wochen gedreht wird. Da das Veröffentlichungsdatum Juli ist, während The Batman - Part II im Oktober 2027 erscheint, können wir verstehen, warum sie den Zeitplan bei Warner Bros. haben.

Es ist möglich, dass der Verkauf von Warner Bros. an Netflix oder Paramount diese Drehzeiten stören könnte, aber da beide Filme kurz vor der Drehzeit sind, scheint es nicht weiter zu verzögern.