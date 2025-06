The Alters wird im neuen Launch-Trailer emotional

HQ

Es scheint das Jahr der Klone zu sein, dank Mickey 17 und dem sich schnell nähernden 11-Bit-Studios-Spiel The Alters. Wir wissen, dass The Alters am 13. Juni auf uns zukommt, aber vor der Veröffentlichung des Survival-Spiels haben wir einen neuen Trailer bekommen.

Der Trailer dreht sich um Entscheidungen. Sind sie bedeutungslos oder nicht? Es ist eine Frage, die sich unser Held Jan Dolski im wahrsten Sinne des Wortes stellt, als wir ihn außerhalb eines sicheren Hubs im Trailer sehen, ausgesperrt von einer Version seiner selbst.

In dem Spiel verwendet Jan alternative Versionen von sich selbst, um auf einem feindlichen Planeten zu überleben, nachdem sein Schiff auf diesem Bruchland gelandet ist. Diese Alter können nur als Werkzeuge angesehen werden, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, oder als Individuen mit ihren eigenen Gefühlen, abhängig davon, wie du spielst.

The Alters erscheint am 13. Juni für Xbox Series X/S, PS5 und PC.