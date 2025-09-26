The Acolyte verbrannte 230 Millionen Dollar, bevor er verpuffte

HQ

Was ein mutiges neues Kapitel in der Star Wars-Saga sein sollte, endete als eine der schmerzhaftesten Fehlzündungen von Disney. Laut einem detaillierten Bericht von Forbes gaben Lucasfilm und Disney fast 230 Millionen US-Dollar für The Acolyte aus, eine Produktion, die außer Kontrolle geriet, lange bevor die Kameras aufhörten zu laufen. Die Budgets stiegen früh in die Höhe, und die Kosten stiegen weit über den ursprünglichen Plan hinaus, noch bevor die Postproduktion begann.

Die Show startete tatsächlich mit einigen Versprechen. Bei ihrer Premiere auf Disney+ im Jahr 2024 debütierte The Acolyte als zweitmeistgesehene Serie des Jahres auf der Plattform, was den Führungskräften Hoffnung gibt, dass sich die hohe Investition auszahlen könnte. Britische Steueranreize milderten den Schlag etwas ab, aber das Publikum verschwand schnell und die Mundpropaganda wurde giftig. Was als "grandiose" Vision begann, wurde bald zu einem abschreckenden Beispiel, und Disney entschied sich stillschweigend, die Serie nicht zu verlängern.

Für die Besetzung und die Crew ist es eine bittere Pille. Einige Schauspieler haben die Hoffnung geäußert, dass die Geschichte eines Tages wiederbelebt werden könnte, aber bisher gibt es keine Anzeichen für eine Rückkehr. Disney fährt unterdessen fort, die weit, weit entfernte Galaxis zu verminen, wobei der Film "The Mandalorian & Grogu" bereits für eine Premiere am 22. Mai geplant ist.