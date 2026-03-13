The 9th Dragon bietet harte Abenteuer im berüchtigtsten Viertel Hongkongs

Wenn du auf retro-inspirierte Action-Adventure-Spiele stehst, vorzugsweise mit etwas Hongkong-Flair, solltest du dir unbedingt anschauen, was Entwickler FrameOver und Publisher Headup zusammengestellt haben. Derzeit arbeiten sie an The 9th Dragon, einem 2D-Actionspiel, das in den 1980er Jahren in der berüchtigten Kowloon Walled City spielt.

Sie war als nahezu gesetzlose Enklave und das am dichtesten besiedelte Gebiet der Erde bekannt. Doch 1993 begann der Abriss des Gebiets, und bis 1994 war alles verschwunden. Das ergibt eine kurze Zeitreise zu diesem legendären und recht einzigartigen Ort, der als Inspiration für so viele dystopische Science-Fiction-Städte diente. So wird die Prämisse des Spiels beschrieben:

"Tretet ein in das Chaos der Kowloon Walled City im Hongkong der 1980er Jahre, wo das Syndikat aus dem Schatten heraus herrscht.

"Du bist Rookie, das neueste Mitglied einer Elite-Polizeikommando-Einheit, die nach Kowloon geschickt wurde. Dein Trupp wird von Mei angeführt, einer erfahrenen Offizierin mit tiefen Verbindungen zur kriminellen Unterwelt. Gemeinsam müsst ihr euch in einer Stadt zurechtfinden, die von Banden, Korruption und wechselnden Loyalitäten beherrscht wird.

"Kämpfe dich durch neonbeleuchtete Gassen, enge Wohnungen und versteckte Korridore, während du die tief im Labyrinth der Stadt verborgenen Geheimnisse entdeckst."

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer und die ersten Bilder an. The 9th Dragon wird für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X veröffentlicht, aber wir wissen nicht wann, und wir wissen nicht einmal, welches Jahr die Entwickler anstreben.