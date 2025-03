Thank Goodness You're Here! zum Spiel des Jahres in Großbritannien gekürt UKIE hat die Liste der Preisträger für die diesjährige Zeremonie bekannt gegeben.

HQ Während in der Regel viel Wert auf die BAFTA Game Awards als größte Preisverleihung Großbritanniens gelegt wird, die sich auf Videospiele konzentriert, gibt es auch andere Shows, die im Laufe des Jahres stattfinden. Das Golden Joysticks findet jedes Jahr statt, ebenso wie das UKIE Video Game Awards, wobei letzteres sogar erst vor kurzem für das Ereignis 2025 stattfindet. Die Show brachte viele der größten Videospielnamen Großbritanniens zusammen, um zu feiern und sogar ein paar neue Namen zu den illustren Hall of Fame hinzuzufügen. Die vollständige Liste der Gewinner der verschiedenen Auszeichnungen finden Sie unten.

Bestes britisches Handyspiel - Monument Valley 3



Bestes PC-Spiel - Thank Goodness You're Here!



Bestes Konsolenspiel in Großbritannien - Lego Horizon Adventures



Bestes Mixed-Reality-Spiel in Großbritannien - Just Dance VR



Nachhaltigkeits-Champion - Spielplatzspiele



Champion für Vielfalt und Inklusion - Frauen in Spielen



Bester britischer Entwickler - FuturLab



Bester britischer Verlag - Playstack



Aufsteigender Stern - Spilt Milk Studios



Spiel des Jahres in Großbritannien - Thank Goodness You're Here!

Gemäß den Hall of Fame Neuzugängen wurden die folgenden Personen hinzugefügt:

David Braben



Carolin Krenzer



David Jones



Demis Hassabis



Meghna Jayanth

Sind überrascht von einem dieser Gewinner oder einem der Spiele, die vielleicht keinen Preis gewonnen haben, wie Senua's Saga: Hellblade II, das 11 BAFTA-Nominierungen erhalten hat.