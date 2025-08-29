Thailands Premierminister wegen Skandal um durchgesickerte Telefonanrufe gestürzt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Thailand . Thailands Regierung ist erschüttert, nachdem der jüngste Premierminister des Landes am Freitag nach einem durchgesickerten Telefongespräch mit dem ehemaligen kambodschanischen Staatschef seines Amtes enthoben wurde.

Die Äußerungen heizten die Spannungen während des jüngsten Grenzstreits an und provozierten breite Kritik. Die Herrscherfamilie, die seit langem Einfluss auf die thailändische Politik hat, steht nun vor der Frage, ob sie in der Lage ist, die Kontrolle zu behalten, während die Koalition mit internen Spaltungen zu kämpfen hat.

Die Abgeordneten müssen bald einen neuen Vorsitzenden nominieren, während verzögerte Reformen und schwindende öffentliche Unterstützung die Regierung weiter destabilisieren könnten. Die politischen Turbulenzen kommen auch zu einer Zeit, in der die Rufe nach Rechenschaftspflicht und Transparenz in Bangkoks Machtkorridoren immer lauter werden.

"Die Ernennung eines neuen Premierministers... wird schwierig sein und kann viel Zeit in Anspruch nehmen", sagte Stithorn Thananithichot, Politikwissenschaftler an der Chulalongkorn-Universität. "Es ist nicht einfach für alle Parteien, ihre Interessen in Einklang zu bringen", sagte er. "Pheu Thai wird im Nachteil sein."