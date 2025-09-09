HQ

"Der Angeklagte kannte die Fakten oder war sich bewusst, dass es sich nicht um einen kritischen Notfall handelte. Der Angeklagte hatte nur eine chronische Erkrankung, die ambulant behandelt werden konnte und keinen Krankenhausaufenthalt erforderte", teilte der Oberste Gerichtshof heute mit. Infolgedessen wurde Thailands ehemaliger Premierminister Thaksin Shinawatra wieder ins Gefängnis beordert, nachdem der Oberste Gerichtshof festgestellt hatte, dass sein längerer Krankenhausaufenthalt eine Taktik war, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Das Urteil kommt nach einer kurzen Rückkehr nach Jahren im Selbstexil, einer Zeit, in der Thaksins gesundheitsbezogene Behauptungen Kontroversen und öffentliche Debatten auslösten. Einst eine dominierende Kraft in der thailändischen Politik, musste seine Familie wiederholt gerichtliche Rückschläge hinnehmen, darunter die Absetzung seiner Tochter aus dem Amt. Wenn Sie mehr Informationen erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!