TGS 21: Microsoft startet Xbox Cloud Gaming in Japan, Australien, Brasilien und Mexiko

Microsoft hat bereits im Vorfeld der Tokyo Game Show klargestellt, dass sie während ihrer TGS-Präsentation keine großen Nachrichten für den internationalen Markt planen. Ein paar Kleinigkeiten gibt es aber dennoch.

Morgen wird das Unternehmen die öffentlich zugängliche Beta-Version ihres Dienstes "Xbox Cloud Gaming" in Japan, Australien, Brasilien und Mexiko starten. Somit steht der Xbox Game Pass ab Oktober insgesamt 26 Ländern zur Verfügung. Eigenen Angaben zufolge arbeitet Microsoft zudem mit „100 bis 200" japanischen Indie-Entwicklern zusammen, um der eigenen Community mehr japanische Spieleideen zu bringen.

Da den Japanern aus der gesamten Xbox-Bibliothek aber nur etwa 100 lokalisierte Spiele zur Verfügung stehen, kündigt das Unternehmen direkt drei Neuzugänge für das kostenpflichtige Abonnement an: Scarlet Nexus von Bandai Namco, AI: The Somnium Files von Spike Chunsoft und ein Action-Plattformer namens Mighty Goose, das der Publisher Playism betreut. All diese Titel sollen noch heute in das Abo aufgenommen werden und das könnte auch Kunden in Deutschland ansprechen.

Quelle: Microsoft.