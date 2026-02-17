Tesla verzögert erneut die Implementierung von Apple CarPlay

HQ

Es ist schon eine Weile her, seit Tesla erstmals bekannt gegeben hat, dass es wie andere Hersteller vollständige Apple CarPlay-Kompatibilität sowie ihr beliebtes Onboard-Betriebssystem bieten wird. Aber die eigentliche Einführung wurde mehrfach verschoben, und nun haben sie angekündigt, dass sie noch nicht ganz fertig sind.

Laut neuen Informationen von Bloomberg ist Tesla auf weitere Probleme gestoßen, insbesondere auf Kompatibilitätsprobleme zwischen Teslas eigenen Karten und Apples Maps-App, die die Grunddaten für die Navigation bereitstellt. Genauer gesagt tritt das Problem auf, wenn Teslas Selbstfahren aktiviert wird, wo die Synchronisation mit Apple Maps nicht funktioniert.

Laut Bloomberg hat Tesla Apple um Hilfe bei der Behebung dieser Probleme gebeten, und Apple hat zugestimmt. Offenbar wird es ein paar Patches für iOS 26 brauchen, um dieses Problem zu beheben, aber eine Einführung sollte trotzdem eher früher als später erfolgen.