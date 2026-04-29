Terrorvorfall in London ausgerufen, bei dem zwei jüdische Männer erstochen wurden

HQ

Zwei Männer wurden am späten Morgen des 29. April im Stadtteil Golders Green in London erstochen, wobei der Vorfall selbst als Terrorakt eingestuft wird. Laut Sky News sind die beiden Opfer ein Mann in seinen 70ern und ein anderer Mann in den 30ern, und was die beiden verbindet, ist ihre Religion, da beide jüdisch sind.

Der Verdächtige, der diese abscheulichen Taten begangen hat, ist ein 45-jähriger Mann, der inzwischen als Person mit einer "Vorgeschichte schwerer Gewalt und psychischer Probleme" identifiziert wurde, wie der Metropolitan Police Commissioner Mark Rowley erklärt.

Die Metropolitan Police hat die Situation sogar von einer einfachen Messerstecherei zu einem Terroranschlag erhoben, wobei Assistant Commissioner Laurence Taylor anmerkte, dass es nun ein "hochspezialisiertes" Team von Antiterror-Beamten gibt, das mit der Polizei zusammenarbeitet, um zu verstehen, was passiert ist und "ob dieser Anschlag absichtlich die jüdische Gemeinde in London ins Visier genommen hat."

Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht und der Verdächtige wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, vor Ort Gewalt gegen Polizisten auszuüben. Dies scheint jedoch erst der Anfang der Situation zu sein, denn Premierminister Keir Starmer hat ein Notfall-COBRA-Treffen einberufen, um über den Vorfall nachzudenken, während eine mit Iran verbundene islamistische Gruppe (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia) aktiv die Verantwortung für die Messerattacken übernommen hat.