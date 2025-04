Champions-League-Halbfinal-Termine zwischen Barcelona, Inter, Arsenal und PSG

HQ

Die letzte Phase der Champions League ist da! Nur noch vier Mannschaften sind im Wettbewerb, und sie werden in dieser und in der nächsten Woche aufeinandertreffen. Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona und Inter sind die Kandidaten, und die Show beginnt an diesem Dienstag um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ, wobei Inter und PSG Heimvorteil haben: Sie werden das Rückspiel und eine mögliche Nachspielzeit in ihren Stadien bestreiten.

Halbfinale der Champions League, Hinspiel



Dienstag, 29. April: Arsenal - PSG: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Mittwoch, 30. April: Barcelona - Inter: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Halbfinal-Rückspiel der Champions League



Dienstag, 6. Mai: PSG - Arsenal: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Mittwoch, 7. Mai: Inter - Barcelona: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Das Finale folgt am Samstag, den 31. Mai, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ. Arsenal - Inter? PSG - Barcelona? Arsenal - Barcelona? PSG - Barcelona? Lassen Sie uns wissen, wer Ihrer Meinung nach das Finale erreichen und Real Madrid als neuer Meister in Europa ablösen wird!