Terminator Zero Showrunner bestätigt, dass Netflix die animierte Serie abgesetzt hat

Jetzt, wo wir gut im Jahr 2026 sind, fragen Sie sich vielleicht, ob Netflix jemals Informationen darüber teilen wird, was die Zukunft seiner Animationsserie bringt Terminator Zero. Nach der Veröffentlichung der ersten Staffel im Jahr 2024 ist die Serie seitdem komplett still, wobei der Grund einfach darin liegt, dass die Serie vom Streamer abgesetzt wurde.

Dies wurde vom Showrunner Mattson Tomlin in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem er erklärt, dass zwar die "kritische und zuschauerfreundliche Resonanz enorm war", das letztendliche Versagen der Serie aber darin bestand, dass "nicht annähernd genug Leute sie gesehen haben."

Tomlin erklärte auch, dass er Pläne für das nächste Kapitel der Geschichte hatte, das den Future War nicht nur in einer zweiten, sondern auch in einer dritten Staffel weiter erforschen würde. Das werden wir jedoch nie zu sehen bekommen, da die Serie endgültig eingestellt wurde.

Tomlins Nachricht endet mit einer positiven Note, und unten können Sie die vollständige Erklärung sehen.

"Sie wurde abgesagt. Die Resonanz von Kritikern und Publikum war enorm, aber am Ende des Tages sahen sich nicht annähernd genug Leute zu. Ich hätte gerne den Future War, den ich in Staffel 2 und 3 geplant hatte, umgesetzt, aber ich bin auch sehr zufrieden damit, wie es sich so begrenzt anfühlt."

