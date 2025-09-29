Terminator 2D: No Fate verschiebt das Veröffentlichungsdatum auf den 26. November

HQ

Es war eine Warnung in letzter Minute, und sie hat uns alle überrascht. Die Leute von Reef Entertainment haben die Verzögerung unserer lang erwarteten Veröffentlichung von Terminator 2D: No Fate erklärt, dem Side-Scrolling-Actionspiel, in dem wir in glorreicher Pixelkunst die Geschichte von James Camerons Terminator 2: Tag der Abrechnung wieder aufleben lassen.

Neben mehreren Charakteren aus dem Originalfilm (darunter Linda Hamilton, Robert Patrick und Arnold Schwarzenegger) würden wir in Terminator 2D: No Fate in Zukunft auch die Rolle eines Widerstandssoldaten im Krieg gegen Skynets Maschinen übernehmen.

Nun, wenn wir jetzt schon wissen, dass wir die Halloween-Nacht nicht damit verbringen werden, all das zu spielen, dann liegt das an der Zoll- und Importkrise, die von Donald Trumps US-Regierung ausgelöst wurde, oder so scheint es zumindest aus der Erklärung des Studios. Das Veröffentlichungsdatum von wurde nun vom 31. Oktober auf den 26. November 2026 verschoben, was dem Studio Zeit gibt, die physischen Day-One- und Collector's-Editionen des Spiels fertigzustellen.

Es ist ein wenig seltsam, dass wir auch die digitalen Versionen des Spiels verschoben haben, aber wenn man bedenkt, dass es sich um einen Produzenten mit einer klaren Vorliebe für Retro- und physische Formate handelt, könnten wir der Erklärung Glauben schenken.

Werden Sie Terminator 2D: No Fate kaufen? Das Spiel erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch.