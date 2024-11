Temtem, Aliens: Dark Descent und It Takes Two sind die PlayStation Plus Essential-Spiele im Dezember

HQ

Wir stehen vor den letzten Novembertagen, was bedeutet, dass die letzten kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für 2024 vor der Tür stehen. Der Dezember wird sogar für Essential-Mitglieder des Dienstes ziemlich gut werden, da Sony beschlossen hat, dass ein Gewinner des Spiels des Jahres unter den drei Auserwählten sein wird. It Takes Two , der Hazelight Studios-Titel unter der Regie von Josef Fares, der bei den The Game Awards 2021 den GOTY mit nach Hause nahm. Ein unvergessliches Koop-Abenteuer, das du in dieser Weihnachtszeit mit wem auch immer teilen kannst.

Hinzu kommt Temtem, das Multiplayer-Erkundungs- und Kreaturenfang- und -zuchtspiel von Crema Games, das kürzlich seinen Survivors-Ableger Temtem: Swarm veröffentlicht hat.

Als Hommage an eine Serie, die (diesmal) mit Alien: Romulus in den Kinos wiederbelebt worden zu sein scheint, versetzt dich der Multiplayer-Titel Aliens: Dark Descent in die Rolle der Colonial Marines, die gegen die ultimative Kreatur kämpfen: den Xenomorph.

Diese Spiele werden für alle PS Plus-Mitglieder vom 3. Dezember bis zum 6. Januar verfügbar sein, also holt sie euch schon vorher.

Moment, denkst du, das ist nicht genug? Nun, der PlayStation Blog hat auch eine kleine Überraschung für euch. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum gibt es außerdem Turniere, ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende (6. bis 8. Dezember) und eine Verlosung eines 30-monatigen PlayStation Plus Premium-Abonnements.

Für PS Premium wird es ab dem 3. Dezember eine offene Demo von Warhammer 40.000: Space Marine II geben. Drei Klassiker wurden ebenfalls für den Katalog bestätigt: Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honour Among Thieves und Jak & Daxter: The Precursor Legacy, einschließlich Trophäen.