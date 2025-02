Telegram-Kanäle, die mit Russland in Verbindung stehen, bieten Kryptowährung für Angriffe auf Moscheen in Großbritannien an Aktivisten warnen vor wachsender Bedrohung, da das Telegram-Netzwerk Belohnungen für Gewalttaten gegen Muslime anbietet und damit die Angst vor russischer Einmischung schürt.

HQ Laut Aktivisten ist ein Netzwerk von Telegram-Kanälen mit russischen Verbindungen entstanden, die Einwohnern des Vereinigten Königreichs, die gewalttätige Angriffe auf Moscheen und Muslime verüben, Kryptowährungszahlungen anbieten (via The Guardian). Diese Kanäle, die zuvor mit Vorfällen islamophober Graffiti im Osten und Süden Londons in Verbindung gebracht wurden, fordern die Menschen nun auf, noch weiter zu gehen, wobei einige sogar zu Messerangriffen aufrufen. Die Online-Gruppe hat nicht nur wegen ihres extremen Inhalts Besorgnis ausgelöst, sondern auch aufgrund von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass sie Teil einer breiteren russischen Anstrengung sein könnte, soziale Unruhen in Westeuropa zu schüren. Alarmierte Gruppen arbeiten mit den Anti-Terror-Behörden zusammen, um die Bedrohung zu bekämpfen, während Wohltätigkeitsorganisationen die erhöhte Besorgnis innerhalb der muslimischen Gemeinschaften betonen, insbesondere angesichts des nahenden Ramadan. Shutterstock