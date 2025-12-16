Techland stellt für "ein neues Online-Erlebnis in der Dying Light-Reihe" ein.

HQ

Dying Light scheint neue Bereiche zu betreten, insbesondere im Bereich des Online-Gamings. Zumindest scheint uns das eine neue Stellenanzeige zu sagen, da sie speziell nach einem Lead Online Game Designer sucht.

Wie PCGamesN festgestellt hat, unterscheidet sich dies von einem Entwickler, der das Online-Erlebnis in einem traditionellen Dying Light-Spiel mitgestalten könnte, die Stellenbeschreibung. Es wird nach einem Kandidaten gefragt, der "den Rahmen und die Struktur für eine neue Online-Erfahrung im Dying Light-Franchise definiert." Das Projekt wird auch als "Online-Erfahrung im Dying Light-Universum" beschrieben.

In der Vergangenheit wurden Online-Elemente in Dying Light-Spiele eingebracht, aber sie waren nicht explizit Online-Erlebnisse. Techland erwähnt außerdem Erfahrung in der Schaffung von In-Game-Ökonomien und der Arbeit an Live-Service-Titeln. Das könnte ein Spin-off-Element eines bestehenden Dying Light-Spiels sein oder etwas völlig Neues, das Techland gerade entwickelt. Der Entwickler wollte sich nicht äußern, aber wir wissen, dass sie hinter den Kulissen an neuen Projekten arbeiten.