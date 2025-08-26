Teaser bietet ersten Blick auf kommende Mittwochsfolgen

HQ

Spoiler voraus für alle, die die zweite Staffel von Wednesday noch nicht gesehen haben - lesen Sie auf eigene Gefahr weiter. Am 3. September kehrt Jenna Ortega als Wednesday Addams zurück, und der neue Teaser (den Sie sich unten ansehen können) beginnt mit einer ziemlich großen Überraschung. Larissa Weems (Gwendoline Christie), die alle für tot hielten, taucht plötzlich als spirituelle Führerin für Wednesday wieder auf.

Aber die kommende Staffel bietet viel mehr als übernatürliche Wendungen. Die Vorschau hebt auch einige andere Details aus der Produktion hervor, darunter die Einführung von Hester Frump - Morticias Mutter. Das größte Fragezeichen dreht sich jedoch um die mysteriöse Rosaline Rotwood, die am Mittwoch die bisher größte Herausforderung zu werden scheint. Kurz gesagt, wenn dir der erste Teil der Staffel gefallen hat, sieht es so aus, als würde Teil 2 den gleichen Gothic-Charme vermitteln - aber alles noch einen Schritt weiter machen.

Wie seht ihr euch bisher in der neuen Saison?