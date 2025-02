Team Vitality ist der Meister der IEM Katowice 2025

HQ

Gestern wurde ein weiteres großes Counter-Strike 2 Turnier im Kalender 2025 abgeschlossen. Die jährliche (oder vielleicht nicht mehr so sehr in Zukunft...?)Intel Extreme Masters Katowice Das Turnier endete mit einem actiongeladenen Finale, in dem Team Vitality und Team Spirit auf der Hauptbühne gegeneinander antraten.

Nach einer dominanten Leistung setzten sich Team Vitality durch die Spitze, stemmten die Trophäe in die Höhe und sicherten sich $400.000 des Gesamtpreispools von $1 Million für sich selbst.

Aber das war noch nicht alles, was Team Vitality gewann, denn Mathieu "ZywOo" Herbaut wurde nach einer weiteren starken Leistung auf einer der größten Bühnen des kompetitiven Counter-Strike auch zum MVP des Turniers ernannt.

Dieses Ergebnis hat auch Team Vitality als wahrscheinlich nächsten gesetzt, der sich auch ein Intel Grand Slam sichert. Die Auszeichnung, die an ein Team vergeben wird, das innerhalb eines Zeitraums von zehn Turnieren vier ESL Pro Tour Events (einschließlich IEM-Turniere) gewinnt, sieht auch einen Geldpreis von 1 Million US-Dollar für diese Organisation vor. Nach dem Ergebnis der IEM Katowice und dem Sieg der IEM Köln im letzten Sommer hat das Team nun sechs Chancen, zwei weitere Events zu gewinnen, um ebenfallsGrand Slam als Sieger zu gelten. Mathematisch gesehen sind sie damit auch einer der Anwärter auf die Auszeichnung, da das einzige andere Team mit einer besseren Chance Natus Vincere ist, das ebenfalls zwei ESL-Events gewinnen muss, aber innerhalb der nächsten sieben Turniere.

Was die nächsten Schritte für Team Vitality betrifft, so wird die Mannschaft in der 21. Saison der ESL Pro League antreten, wo sie vielleicht ihren Grand Slam Hoffnungen einen weiteren Gang hinzufügen wird... Glaubst du, dass wir das erleben werden?