ESL kündigt ihren Counter-Strike 2 Kalender für 2027 an

HQ

In den letzten Wochen haben die größten Counter-Strike 2 Turnierorganisatoren ihre Kalender für die Saison 2027 bekannt gegeben und präsentiert. Dem Beispiel von PGL folgend, haben wir gestern von den vollständigen Plänen von BLAST für das Jahr erfahren und jetzt wissen wir auch über den ESL-Kalender Bescheid.

In der gesamten Saison werden sieben Veranstaltungen ausgetragen, die erste im Januar und die letzte im November. Wie in der vollständigen Liste der geplanten Aktivitäten sehen Sie die einzelnen Termine unten.



ESL-Event - 25. Januar - 7. Februar



ESL-Event - 25. Februar - 14. März



ESL-Event - 3. bis 11. April



ESL-Event - 1. bis 9. Mai



ESL-Event - 2. bis 15. August



ESL-Event 16. September - 3. Oktober



ESL-Event - 30. Oktober - 7. November



Die ESL hat noch keine weiteren Informationen zu jedem dieser Events bekannt gegeben, aber sie gibt ausdrücklich an, dass sich diese Daten ändern können, wenn sie im Jahr 2027 mit einem Major ausgezeichnet wird. Ebenso wurde bestätigt, dass die erste Veranstaltung der Saison 2026 in Polen stattfinden wird, aber das Interessante daran ist, dass Kattowitz nicht direkt erwähnt wird, obwohl die Stadt seit vielen Jahren, einschließlich 2025, Gastgeber der ersten ESL-Veranstaltung des Jahres ist. Vielleicht bedeutet das, dass die Veranstaltung 2026 nicht in Kattowitz stattfinden wird und dass die Veranstaltung 2027 woanders hingehen könnte.