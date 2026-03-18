Team Overwatch besiegt das Conquest Meta Event mit blauem Echo Skin, das jetzt beanspruchbar ist

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Seit Beginn der ersten Saison von Overwatch im Jahr 2026 sind die Spieler in ein Event verwickelt, bei dem Team Overwatch gegen die Schurken von Talon antrat. Bekannt als Conquest Meta Event, war dies ein gemeinschaftsorientiertes Event, bei dem die Spieler wöchentlich entscheiden konnten, welche Fraktion sie unterstützen würden, mit der Prämisse, dass ihre Unterstützung nach Abschluss zum Gesamtergebnis des Events beitragen würde.

Dieser Tag ist nun gekommen, und es wurde bestätigt, dass Team Overwatch als Sieger hervorgegangen ist, nachdem es für Talon zu viel war. Uns wird nicht gesagt, wie dominant Team Overwatch war, aber wir wissen, dass es jetzt einige Feierlichkeiten im Spiel gibt.

Zum einen kannst du dich jetzt bei Overwatch anmelden, um den blauen Overwatch -thematisierten Echo-Skin zu beanspruchen, der gewährt wurde, da Overwatch Talon besiegt hat. Ebenso, wenn du bald die Numbani-Karte spielst, wirst du vielleicht feststellen, dass eine Feier stattfindet, bei der die Bewohner der afrikanischen Stadt ihre Unterstützung für ihre geliebten Overwatch Helden zeigen.

Wen hast du während der Veranstaltung am meisten unterstützt? Overwatch oder Talon?