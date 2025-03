Team Ninja sagt, dass 2025 "das Jahr der Ninjas" ist

HQ

Es ist, wie Sie wissen, das Jahr 2025, das Jahr der Schlange nach der chinesischen Astrologie. Aber Team Ninja hat eine andere Sichtweise auf die Dinge und hat dies nun das Jahr der Ninja genannt, da sie nicht weniger als drei Spiele in der Ninja Gaiden -Serie veröffentlichen werden; Ninja Gaiden II Black, Ninja Gaiden 4 und Ninja Gaiden: Ragebound. In einem Post auf Facebook schreiben sie:

"2025 markiert das 'Jahr der Ninja', und zum Auftakt haben wir im Januar das grafische Remaster Ninja Gaiden 2 Black veröffentlicht. Später in diesem Jahr erscheint Ninja Gaiden 4, ein neuer Hauptbeitrag und eine Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios und PlatinumGames. Außerdem bringen wir euch Ninja Gaiden: Ragebound mit freundlicher Genehmigung von Dotemu und The Game Kitchen. Bitte bleiben Sie dran für neue Informationen zu jedem dieser aufregenden neuen Titel.

"Wir schätzen die besonderen Qualitäten dieser Serie und das Gefühl, Hochgeschwindigkeits-Ninja-Fähigkeiten auszuführen, um gnadenlos unterdrückende Feinde zu besiegen. Die Spiele, die wir liefern, werden diesen Qualitäten treu bleiben und ein spannendes Erlebnis bieten, sowohl für treue Fans als auch für neue Spieler, die daran interessiert sind, sich an der charakteristischen Ninja-Action der Reihe zu messen."

Sie danken auch allen Ninja Gaiden Fans, die dazu beigetragen haben, dies möglich zu machen, und sagen, dass sie es kaum erwarten können, dass ihr alles erlebt, was sie in Bezug auf Ninja-Action zu bieten haben. Um die Sache noch besser zu machen, sind Ninja Gaiden II Black und Ninja Gaiden 4 in Game Pass enthalten, um so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit zu geben, sie auszuprobieren.

Wir möchten auch hinzufügen, dass sich Year of the Ninja sehr passend anfühlt, wenn man bedenkt, dass Sega am 29. August auch Joe Musashis großes Comeback in Shinobi: Art of Vengeance veröffentlicht.