Taylor Swift erscheint nicht in Deadpool & Wolverine

Eine Zeit lang wurde gemunkelt, dass Pop-Megastar und Freund von Ryan Reynolds Taylor Swift in einer Rolle in Deadpool & Wolverine ins MCU eintreten würde. Wir haben Swift schon in Filmen wie Cats und Amsterdam gesehen, aber sie ist noch nicht in die Rolle einer Superheldin geschlüpft.

Anfang des Jahres glaubten die Fans, dass sie einen Cameo-Auftritt als Superheldin Dazzler im Film haben würde. Ein Bericht von EW weist jedoch darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir Swift in ihrer eigenen Superheldenserie sehen könnten, aber nicht in Deadpool & Wolverine.

Selbst wenn Swifties,Deadpool & Wolverine die in Massen in Scharen strömen, die Kinokassen deutlich nach oben getrieben hätten, ist es nicht so, dass der Film unbedingt einen Popstar-Cameo-Auftritt bräuchte. Wir könnten sowieso viele zurückkehrende Stars als Teil des Films sehen, wenn man bedenkt, dass es sich um TVA und Multiversum handelt.