Taylor Swift soll Gerüchten zufolge in der Marvel-Serie Phantom Blonde mitspielen

Steht der größte Popstar der Welt kurz davor, einen Nebenjob als Superheld zu bekommen? Vieles deutet darauf hin. Hollywood-Insider Daniel Richtman (danke, ComicBookMovie) behauptet, dass Swift mit Kevin Feige über eine Rolle in der kommenden Serie Phantom Blonde gesprochen hat, und es gibt sogar wilde Spekulationen, dass die Popsängerin einen Gastauftritt in Deadpool & Wolverine hat. Etwas, das der Regisseur des Films, Shawn Levy, mit den Worten kommentierte:

"Ich gehe auf die ganze Linie. "Kein Kommentar", denn das ist ein doppelter Schlag. Das hat mit Taylor zu tun. Und es hat mit dem MCU zu tun. Ich bin kein Dummkopf. Sie müssen abwarten und sehen."

Reynolds, der auch nach Swifts Beteiligung gefragt wurde, gab folgenden Kommentar ab:

"Es gibt so viele Spekulationen über so viele Menschen, die in dem Film landen könnten. Ich sah einen, der davon überzeugt war, dass Elvis im Film mitspielt. Überraschungen sind die Essenz von Deadpool."

Aus Marketingsicht wäre Swift ein echter Anziehungspunkt für das MCU gewesen, und schließlich ist es genau das, was das Superhelden-Franchise nach all den Flops gerade jetzt braucht. Wer weiß, vielleicht sehen wir Super-Tay-Tay bald neben anderen Marvel Prominenten Bösewichte verprügeln.

Glaubst du, dass Swift eine lustige Ergänzung für das MCU wäre?