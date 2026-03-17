Taylor Fritz könnte nach Miami eine längere Pause vom Tennis einlegen, um seine Knieverletzung zu heilen.

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Taylor Fritz, der beste amerikanische Spieler im ATP-Ranking, derzeit auf Platz 7 der Welt und mit einer Karrierebestleistung von Weltranglistenplatz 4 im Jahr 2024, nachdem er das US-Open-Finale erreicht hatte, sagt, er erwäge eine längere Tennispause, um sein Knie zu heilen. Fritz ist der sechste Setzplatz beim Miami Open und der lokale Favorit (er erreichte letztes Jahr das Halbfinale, verlor jedoch gegen den späteren Champion Jakub Mensik).

In einem Gespräch mit der Presse während des Pressetages vor Miami Open sagte Fritz, dass sein Knie an manchen Tagen besser reagiert als an anderen, wobei die Vorbereitung auf Indian Wells und die Australian Open zwei Tiefpunkte sei. Fritz verlor in der Runde 32 der Indian Wells gegen seinen Landsmann Alex Michelsen.

"Nach Miami, wenn wir keine großen Verbesserungen sehen, könnte es Zeit sein, um... einfach ein bisschen langsamer spielen und es zu 100 Prozent heilen lassen", sagte Fritz. Er hat fast ein ganzes Jahr lang mit einer Sehnenscheidenentzündung zu kämpfen, was ihn Ende der letzten Saison zu viele Ausscheidungen in der ersten oder zweiten Runde gekostet hat, bis er das Finale der Dallas Open erreichte und gegen Ben Shelton verlor.